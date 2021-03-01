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الموعد الجديد لمباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:31 ص
الاهلي
الاهلي
أميرة فطيم
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استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على إقامة مباراة الأهلي ونهضة بركان، يوم 28 مايو المقبل، على ملعب "المدينة التعليمية"، في السوبر الإفريقي.

ويخوض الأهلى اللقاء، بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، بالنسخة الأخيرة على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف في نوفمبر الماضي.

وفيما يشارك نهضة بركان المغربي، بصفته حامل لقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق بيراميدز، بهدف دون رد.

يذكر أن ملعب المدينة التعليمية كان قد احتضن مواجهتى ألأهلي أمام فريقي الدحيل القطري وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية، والتى توج فيها الأحمر بالمركز الثالث.

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