جولدن جلوب 2021.. حصاد القائمة الكاملة للمكرمين بحفل توزيع الجوائز (صور)



ونقلت صحيفة ديلي ميل، القائمة الكاملة للفائزين بجوائز هذه الدورة وكان من ضمنهم، في خانة السينما، حصد جائزة أوفضل فيلم درامي، فيلم Nomadland.



وجائز أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي ذهبت لفيلم Borat Subsequent Moviefilm، وجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في فيلم درامي ذهبت لـ أندرا داي، وجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في فيلم درامي ذهبت للنجم الراحل شادويك بوزمان.



وجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في فيلم كوميدي ذهبت لـ روساموند بايك، في حين ذهبت جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي بفيلم كوميدي ذهبت لـ ساشا بارون كوهين.



ومن الجوائز ضمن خانة التليزفزيون، حصد جائزة أفضل مسلسل درامي مسلسل "التاج"، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي مسلسل Schitt’s Creek.



في حين حصد جائزة أفضل مسلسل قصير، مسلسل The Queen’s Gambit، وجائزة أفضل أداء لممثلة في مسلسل درامي ذهبت لـ إيما كورين.



وجائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل درامي ذهبت لـ جوش أوكونر، في حين ذهبت جائزة أفضل ممثلة بمسلسل كوميدي لـ كاثرين أوهارا، وجائزة أفضل ممثل بمسلسل كوميدي ذهبت لـ جيسون سوديسكي.











أقيم فجر اليوم الاثنين حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورته لعام 2021 الجاري، والذي شهد للمرة الأولى توزيع الجوائز عن بوعد بسبب اجراءات الوقاية من كورونا.