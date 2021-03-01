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قمة "مصر للأفضل" تكرم وزيرة التضامن الأجتماعي ضمن أفضل ٥٠ سيدة

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
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شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، في فعاليات الدورة السادسة لقمة "مصر للأفضل"، التي تنظمها مؤسسة أموال الغد الاقتصادية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات المصرفية والشركات.

وقد كرمت الدورة السادسة لقمة "مصر للأفضل" نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرًا في مؤسسات الأعمال لعام 2020.
قمة "مصر للأفضل" تكرم وزيرة التضامن الأجتماعي ضمن أفضل ٥٠ سيدة
قمة "مصر للأفضل" تكرم وزيرة التضامن الأجتماعي ضمن أفضل ٥٠ سيدة
قمة "مصر للأفضل" تكرم وزيرة التضامن الأجتماعي ضمن أفضل ٥٠ سيدة
قمة "مصر للأفضل" تكرم وزيرة التضامن الأجتماعي ضمن أفضل ٥٠ سيدة
قمة "مصر للأفضل" تكرم وزيرة التضامن الأجتماعي ضمن أفضل ٥٠ سيدة
قمة "مصر للأفضل" تكرم وزيرة التضامن الأجتماعي ضمن أفضل ٥٠ سيدة

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