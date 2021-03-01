شيماء سيف تفصح عن المشاهد الصعبة والطريفة التي واجهتها بـ"في بيتنا روبوت"

أفصحت الفنانة شيماء سيف، عن أصعب مشاهد مسلسل "في بيتنا روبوت"، مشيرة إلى أنها كانت تلك المشاهد الخاصة بـ"الصلعاء" في بداية الحلقات حيث كانت "زومبا" صلعاء وكانت صعبة للغاية، ومحرجة أيض

وأضافت في تصريحات صحفية: "لقد وضعت حيلة لأبدو صلعاء مع مكياج معين وفزعت من الشكل، وكان لدي خجل من مظهرها أثناء التصوير، وأخفيت رأسي حتى وقت التصوير حتى لا أرى نفسي بدون شعر وبهذا المنظر البشع.

وقالت إنه مع كل ذلك كانت هناك مشاهد تثير الضحك لدرجة أننا نعيد عشر مرات لأننا لا نتمالك نفسنا وأبرز هذه المشاهد هو مشهد تقدم شخص لخطبة "زومبا".



