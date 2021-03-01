النسخة السينمائية الجديدة من "توم أند جيري" تحقق افتتاحية ضخمة بشباك التذاكر



وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا بطرح نسخة سينمائية منه تتشارك مع الواقع عبر تقنية CGI.



وخلال الاسبوع الأول بعد طرحه بـ 2475 ألف صالة عرض حول العالم، وصلت إيرادات الفيلم دوليا لـ 38.8 مليون دولار.



نجحت النسخة السينمائية الجديدة من أفلام توم أند جيري في تحقيق افتتاحية ضخمة بشباك التذاكر، بحصدها لـ 13.7 مليون دولار في أول اسبوع من عرضه بالولايات المتحدة.