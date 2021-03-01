عدد وفيات كورونا يتخطى الـ8000 في تونس

سجلت وزارة الصحة في تونس، 27 وفاة و622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي تقرير لوزارة الصحة التونسية، قالت فيه إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8001، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 233277.

وأعلنت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية، في 17 فبراير الماضي، عن إرجاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل بسبب تأخر وصول الجرعات.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة التونسية أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا - أكسفورد" في منتصف فبراير.