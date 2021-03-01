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مقتل 9 عناصر من "حركة الشباب" بالصومال

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:00 ص
الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
وكالات
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قتلت القوات الصومالية، تسعة عناصر من "حركة الشباب" المتطرفة، خلال تصديها لهجوم شنه عناصر الحركة على منطقة قنسحطيري بمحافظة باي.

 

وفي تصريحات صحفية لمحمد مختار عبدي، نائب رئيس منطقة قنسحطيري للشؤون الأمنية، قال فيها إن "ميليشيات الشباب المتطرفة تكبدت خسائر فادحة، حيث قتل تسعة منهم، وأصيب 12 بالإضافة إلى اعتقال آخرين".

 

وكان أحمد عبد الله عريف رئيس مديرية "ياقشيد" في الصومال، تعرض صباح أمس الأحد، إلى محاولة اغتيال فاشلة بتفجير لغم أرضي عن بعد عند مرور سيارته بمنطقة "دار السلام" في العاصمة مقديشو.

 

وأكدت مصادر إعلامية، نجاة المسؤول المستهدف بالكمين، ولم تتحدث عن وقوع إصابات خلال الانفجار.

 

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