حريق في مستودع لمصنع المنتجات المقاومة للحرارة بروسيا

تمكن رجال الإطفاء في روسيا، من السيطرة على حريق اندلع في مستودع لمصنع المنتجات المقاومة للحرارة في أودينتسوفو.

وأشار مصدر في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة موسكو، إلى أن النيران اندلعت على مساحة 2400 متر مربع.

وقال المصدر: "تمكن رجال الإطفاء في الساعة الثالثة و7 دقائق من صباح اليوم، من السيطرة على النيران ومنع انتشارها اللاحق".

وقد أفادت المديرية، في وقت سابق، باندلاع حريق في مستودع المنتجات الجاهزة في المصنع.

وبحسب روسيا اليوم، لم ترد حتى الآن أية أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات.