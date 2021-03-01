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سعر الدولار اليوم الاثنين 1-3-2021 في البنوك المصرية

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:22 ص
بوابة الفجر
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 استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 1-3-2021 في البنوك مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية، وسجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري  بجميع البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
 15.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.
 15.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.
 15.71 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.


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