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تفاصيل شخصية باسم سمرة في مسلسل "بنت السلطان"

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يشارك الفنان باسم سمرة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بنت السلطان"، ويُجسد خلال الأحداث دور رجل يقوم بالمتاجرة في المخدرات، كما أنه يقف أمام روجينا حينما تقع في غرام شخص آخر بسبب حبه الشديد لها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامي اجتماعي.

مسلسل "بنت السلطان" من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة روجينا في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي.

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