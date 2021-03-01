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ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وسوسييداد

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:00 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين 1 مارس.

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق ريال سوسيداد اليوم الإثنين 1 مارس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ريال سوسيداد اليوم في مسابقة الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني:

1 – أتلتيكو مدريد – 58 نقطة
2 – برشلونة – 53 نقطة
3 – ريال مدريد – 52 نقطة
4 – إشبيلية – 48 نقطة
5 – ريال سوسيداد – 41 نقطة
6 – ريال بيتيس – 39 نقطة
7 – فياريال – 37 نقطة
8 – غرناطة – 33 نقطة
9 – ليفانتي – 32 نقطة
10 – أتلتيك بيلباو – 30 نقطة
11 – سيلتا فيجو – 30 نقطة
12 – أوساسونا – 28 نقطة
13 – خيتافي – 27 نقطة
14 – فالنسيا – 27 نقطة
15 – قادش – 25 نقطة
16- ديبورتيفو ألافيس – 22 نقطة
17- إيبار – 22 نقطة
18- بلد الوليد – 22 نقطة
19- إلتشي – 21 نقطة
20 – هويسكا – 20 نقطة

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