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تعرف على موعد مباراة مصطفى محمد المقبلة في الدوري التركي

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:00 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
حسام مجدي
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يستعد فريق جالاطه سراي التركي لمواجهة نظيره فريق أنقره غوجو يوم الأربعاء المقبل 3 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري التركي الممتاز.

ويحترف في صفوف فريق جالاطا سراي النجم المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق والمعار من صفوف نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي.

وستلعب مباراة فريق جالاطا سراي ضد نظيره انقره غوجو يوم الأربعاء المقبل في مسابقة الدوري التركي الممتاز في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب انقره.

ويحتل فريق جالاطا سراي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي الممتاز برصيد 57 نقطة.

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