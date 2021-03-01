بالمستندات.. بلاغ للنائب العام يكشف: جابر عصفور أهان الأزهر



الإفتاء تخصص دقيق له علومه المؤهلة، والمتبحر فيها هو من يحقُّ له الإفتاء، فما بالنا بمن لا يعرف الفقه، ولا الفرق بينه وبين علم أصول الفقه، ولا القواعد الأصوليَّة أو الفقهيَّة، فضلًا عن موضوعات هذه العلوم، ولقد عد رسولنا المتصدي للقضاء ومثله الفتوى وهو جاهل من أهل النار وذلك في قوله: "الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالْجَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فَهُوَ فِي النَّارِ"



جاء ذلك عبر بلاغ تقدم به الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض للنائب العام ضد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق مشيرًا إلى أن جموع الشعب المصري منذ فوجئوا بالمشكو في حقه أثناء لقاءه ببرنامج الحكاية الذى يقدمه الإعلامىي عمرو أديب ينتقد الدستور الذي جعل الإسلام دينا للدولة، ووصف تعليم الأزهر بالديني مع أنه يجمع بين التعليم التقليدي والديني



كما إتهم الأزهر وجامعته بالعنصرية حيث لايسمح لغير المسلمين بالالتحاق به، وحصر اختصاص الأزهر في الإشراف على التعليم الديني من انتهاك فج للدستور الذي حدد اختصاص الأزهر في التعليم والقيام على الشأن الإسلامي ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع، وتحدث عن فضيلة الإمام بما لايليق حيث قال: عندنا واحد اسمه وزير تربية وتعليم وواحد اسمه شيخ أزهر، بالإضافة إلى قوله أن الأزهر ليس له علاقة بالإفتاء، ثم أعطى حق الفتوى لكل مسلم عاقل، منتهكًا للشرع والدستور



وشدد البلاغ على أن كلام المشكو في حقه الدكتور عصفور يوقع الفتنة بين نسيج الوطن المسلم المسيحي ويوغر صدور غير المسلمين، ويضر بعلاقات الدولة المصرية مع دول العالم حيث طالب بخضوع التعليم الأزهري لسلطة وزير التربية والتعليم وهو مايعني إلغاء التعليم الأزهري



ووجه الدكتور محمد إبراهيم أحمد، سؤالين للدكتور عصفور: أولهما لو أن شخصا طلق زوجته الطلقة الثالثة طلقة صريحة ليقطع صلته بها تماما، ثم أراد أن يعيدها إلى عصمته، فقال له المفتون قد بانت منك، فاستفتى قلبه فقال له يجوز له أن يعيدها إلى عصمته فهل تحل له زوجة؟.. وثانيهما لو أن شخصًا صلى الظهر ثلاث ركعات فأخبره المفتون ببطلان صلاته فاطمأن قلبه بأن صلاته صحيحة تكون صحيحة؟



وبالطبع يعلم الدكتور جابر عصفور أنَّ الأزهر الشريف يعمل على الفتوى، وله لجنة رئيسة في الجامع الأزهر تعمل منذ 1928م أنتجت آلافًا مؤلفة من الفتاوى في كافة الأبواب الفقهية، وللأزهر لجان فتوى في جميع عواصم محافظات الجمهوريَّة، وله مركز للفتوى الإلكترونيَّة لا نظير له، وذلك تلبية لحاجة المسلمين فيما يعرض لهم، وحمايتهم من الفتاوى الشاذة والمتطرفة، وزيارة خاطفة منه للجنة من لجان الفتوى، ورؤية تزاحم طالبي الفتوى، يظهر جليًّا أهميّة الدور الإفتائي الذي يريد الدكتور عصفور إبعاد الأزهر عنه وإتاحته لعامة الناس



والمؤكد أن الفتاوى الأزهريّة تعمل على حماية الثوابت، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتقوية اللحمة الوطنية، والتصدي لفتاوى التشدد والتطرف والإرهاب، وتيسر على الناس دون تفريط أو إفراط، وإذا كان الدكتور عصفور يرى أن الأزهر دون سائر المسلمين ليس من حقه الإفتاء، وإذا كان لا يرضى عن تعليمه ويرى إخضاعه للتعليم العام أو للجنة يشارك في عضويتها، فلماذا لم يطالب صراحة بإلغاء الأزهر؟



وتساءل الدكتور محمد إبراهيم أحمد، أليس من الأولى أن يعمل الدكتور جابر عصفور على إصلاح كثير من الخلل في مجال تخصصه تم ضرب أمثلة له في الرد عليه، ومنها ما يمس العقائد ويهدم الثوابت ويتعرض حتى للذات الإلهية، من مطبوعات الوازرة التي تولى أمرها سابقا، رغم أن الأزهر الذي تصدى علماؤه لجحافل الغزاة وتحطمت أحلامهم في صحنه، لن تؤثر فيه كلمة هنا وأخرى هناك، وهو يقبل النقد ولا يرفضه، فالعلوم الأزهريَّة قائمة على تعدد الآراء والمدارس في موضوعاتها، والنقد الذي يشكر الأزهر فاعله، هو النقد الذي يدفع لتحسين الأداء، وليس نقد التجريح والتضعيف، وتحميل الأزهر ما هو منه براء



وأنتهى البلاغ إلى أن الدكتور جابر عصفور ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 من قانون العقوبات المصري والتى تنص على إنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنية لكل من استغل الدين فى الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الإجتماعي".. وطلب المحامي التحقيق في الوقائع محل البلاغ وإتخاذ ما تراه النيابة العامة مناسبًا في هذا الأمر حفاظًاعلي حق الأزهر الشريف الذى كفله له الدستور وتطبيقًا للقانون