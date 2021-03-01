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عمر خيرت يحيى حفلا غنائيًا بدار الأوبرا في هذا الموعد

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفلاً موسيقيًا كبيرًا، وذلك يوم 8 مارس المقبل، على مسرح دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، مجموعة من أهم مؤلفاته التي قدمها خلال مشواره الفني، منها "صابر يا عم صابر، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، ليلة القبض على فاطمة، مسألة مبدأ، عارفة، اللقاء الثاني، إعدام ميت، غوايش".

ومن أهم أعمال الموسيقار عمر خيرت "مين ميحبش فاطمة، والله ما طلعت شمس ولا غربت، قضية عم أحمد، حنين، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة".

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