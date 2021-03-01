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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وسوسييداد

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:30 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين 1 مارس.

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق ريال سوسيداد اليوم الإثنين 1 مارس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ريال سوسيداد اليوم في مسابقة الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني:

1- ليونيل ميسي.. 19 أهداف
2- لويس سواريز.. 16 أهداف
3- جيرارد مورينو.. 14 أهداف
4- يوسف النصيري .. 13 أهداف
5- كريم بنزيما.. 12 أهداف
6- أليكسندر إيساك .. 12 أهداف
7- خوسي لويس موراليس.. 11 أهداف
8- ميكيل اويارزابال .. 10 أهداف
9- روجر مارتي .. 10 اهداف
10- اياغو اسباس .. 9 أهداف

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