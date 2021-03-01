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شاهد.. رسالة عاجلة من رئيس جامعة حلوان إلى الطلاب

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، حقيقة الفيديو المتداول للزحام بالجامعة، مشيرا إلى الفيديو يرصد الزحام في محطة المترو المواجهة للجامعة، وليس زحام بالجامعة.

وأشار "نجم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم وضعوا في اعتبارهم أنه سيكون هناك كثافات، ولهذا أعلنوا في الصفحة الرسمية للجامعة أنهم سيتقبلوا الطلاب اعتبارا من الساعة السابعة صباحا، والامتحان موعده في العاشرة صباحا، وذلك لمنع أي تكدسات.

وأضاف أن هناك 24 بوابة مخصصة لدخول الجامعة، ويطبقون مسافة التباعد الاجتماعي بين الطلاب عند الدخول، مناشدا الطلاب التوجه للجامعة قبل موعد الامتحان بساعتين، قائلا: "تعالوا بدري.. الجامعة واسعة وفي حدائق"، منوها بأن عدد الطلاب بالجامعة يصل إلى 190 ألف طالب.

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