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وزير إسرائيلي: إيران استخدمت ألغاما بحرية لضرب سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:41 ص
إيران
إيران
وكالات
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أكد وزير إسرائيلي في تصريحات صحفيى لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن إيران استخدمت ألغاما بحرية لضرب سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي.


وكانت السفينة ناقلة السيارات التي تحمل اسم (إم. في هيليوس راي)، تعرضت لانفجار في خليج عمان بين الخميس وصباح الجمعة.

 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران تقف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية في مياه الخليج العربي، يوم الجمعة الماضي.

 

وضاف نتنياهو، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية: "كانت حقا عملية إيرانية. هذا واضح"، حسبما نقلت "رويترز".


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