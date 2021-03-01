Advertisements
وزير إسرائيلي: إيران استخدمت ألغاما بحرية لضرب سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي
الإثنين 01/مارس/2021 - 09:41 ص
وكالات
Advertisements
أكد وزير إسرائيلي في تصريحات صحفيى لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن إيران استخدمت ألغاما بحرية لضرب سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي.
وكانت السفينة ناقلة السيارات التي تحمل
اسم (إم. في هيليوس راي)، تعرضت لانفجار في خليج عمان بين الخميس وصباح الجمعة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين
نتنياهو، إن إيران تقف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية في مياه الخليج العربي،
يوم الجمعة الماضي. وضاف نتنياهو، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية:
"كانت حقا عملية إيرانية. هذا واضح"، حسبما نقلت "رويترز".
وكانت السفينة ناقلة السيارات التي تحمل
اسم (إم. في هيليوس راي)، تعرضت لانفجار في خليج عمان بين الخميس وصباح الجمعة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين
نتنياهو، إن إيران تقف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية في مياه الخليج العربي،
يوم الجمعة الماضي.
وضاف نتنياهو، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية:
"كانت حقا عملية إيرانية. هذا واضح"، حسبما نقلت "رويترز".
Advertisements