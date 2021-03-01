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أول تعليق من محمد الصباحي بعد تعرضه لحادث سير

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:30 ص
محمد الصباحي
محمد الصباحي
الفجر الرياضي
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حرص الحكم الدولي محمد الصباحي على طمأنة متابعيه وجمهوره بعد تعرضه لحادث سير اليوم الإثنين.

ونشر محمد الصباحي عدد من الصور لسيارته بعد تعرضه لحادث سير، ويبدو عليها بعض الصدمات.

وعلق محمد الصباحي على الصور التي نشرها اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله".

وحرص العديد من متابعيه على توجيه رسائل الدعم والمواساة بعد هذا الحادث، حيث يعد محمد الصباحي من الحكام المميزين في بطولة الدوري المصري، والذي أدار العديد من المباريات الهامة في المسابقة سواء للأهلي أو الزمالك.

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محمد الصباحي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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