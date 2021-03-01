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"الإسكان": 55% نسبة تنفيذ 24888 وحدة بمبادرة "سكن كل المصريين"

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نسبة تنفيذ  ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية (١٠٣٧عمارة) بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بلغت نحو 55%، مشيراً إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع تقدر بـ5.6 مليار جنيه، ومن المتوقع  الانتهاء من  المشروع نهاية العام الحالي.  

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، مسئولي جهاز المدينة بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، لدفع العمل وإزالة أي عقبات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتوقيتات المحددة والمقدمة من الشركات المنفذة للانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

من جانبه قام المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بجولة تفقدية بمواقع عمارات مبادرة رئيس الجمهورية سكن لل المصريين بالمدينة يرافقه مسئولو الجهاز ، ومدراء الشركات المنفذة وجهات الإشراف، حيث تفقدوا مواقع العمل بالمشروع بقطاعي (أ، ب) بمنطقة غرب أرض المطار.

وطالب المهندس وليد عبدالرحمن، مسئولي الشركات المنفذة بالالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ الأعمال بالمشروع، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق للعمارات حسب تنسيق الموقع.

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