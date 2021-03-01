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أفضل أدعية لتيسير الامتحانات وتعسر الإجابة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ومع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا وطلاب عدد من الجامعات ننشر لكم دعاء النجاح وتسهيل الامتحان وأفضل الأدعية لتيسير الامتحانات.

أفضل أدعية لتيسير الامتحانات وتعسر الإجابة

مع اقتراب اقترب الامتحانات يبحث الطلاب عن الأدعية لتسهيل الإجابات التي تتعسر أمامهم، حيث أن الدعاء يريح القلب ويجعل الذهن مستقر قبل دخول اللجان وأثناء تأدية الامتحان.

أفضل أدعية لتيسير الامتحانات وتعسر الإجابة

هكذا يوجد الكثير والعديد من الأدعية الخاصة بدخول الامتحان ويبحث كل طالب عن هذه الأدعية حتى يلتزم بها ومن هذه الأدعية ما يلي:

“اللهم إني أستودعتك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي ورده إلي عند حاجتي إليه.

ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

واللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي واغفر لي ذنبي.

يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكل عليك “.

“اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين،اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين.

اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين .

واللهم لك الحمد يا من علم الأولياء الصالحين ، اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد .

ويا قريباً غير بعيد ويا شاهداً غير غائب ويا غالباً غير مغلوب صلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.”

“اللهم يا من قلت وقولك الحق(وَعَلّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمناً) ارزقني من لدنك علماً يقربني إليك.

واللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتّقُوا الله وَيُعَلَّمُكُمُ الله) اجعلني من عبادك المتقين.

وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علماً وعملاً وفقهاً وإخلاصاً في الـدين”.

“اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد الى حاجتى وانت ارحم الراحمين ،اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أغلق علينا .

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق.

والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم”.

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