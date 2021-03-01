ماذا كتبت أحلام الجريتلي قبل رحيلها؟



رحلت عن عالمنا مساء أمس الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 73 عامًا، أثر أزمة صحية مفاجئة، وكان خبر رحيلها بمثابة صدمة كبيرة لكل محبيها.



وكان آخر ما كتبته الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الدنيا دى غريبة، يوم فرح ويوم حزن، إمبارح الكل بيهنيني بعيد ميلادي، والنهارده الكل بيعزيني في محمد زوج أختي المرحومة آمال ووالد وائل وريم، سبحان الله وأهي ماشية، شوية حزن وشوية فرح، وآخرتها متر في متر".



والجدير بالذكر أن آخر الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.