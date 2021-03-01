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إصابات كورونا في البرازيل تصل إلى 10.5 ملايين
الإثنين 01/مارس/2021 - 10:01 ص
وكالات
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أفادت بيانات وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الاثنين، بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 10 ملايين و551 ألفًا و259 إصابة بعد تسجيل 34 ألفا و27 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء سجلت البرازيل
أيضًا وفاة 721 حالة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 254 ألفاً و942
حالة.
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