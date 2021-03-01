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الأرصاد: الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والعظمى 23 (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:02 ص
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تتوقع خبراء الأرصاد الجوية بأن يكون الطقس دافئا على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، ومعتدلا على السواحل الشمالية، ودافئا على جنوب سيناء، ودافئا على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، وأن تكون الرياح معتدلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشديد البرودة السواحل الشمالية، وباردًا على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مع تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 12.
الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.
مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 12.
سيوة العظمى 23 والصغرى 11.
بورسعيد العظمى 21 والصغرى 13.
دمياط العظمى 20 والصغرى 12.
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11.
السويس العظمى 23 والصغرى 12.
العريش العظمى 20 والصغرى 10.
طابا العظمى 23 والصغرى 13.
سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 5.
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16.
الغردقة العظمى 24 والصغرى 15.
الفيوم العظمى 23 والصغرى 10.
بني سويف العظمى 23 والصغرى 10.
المنيا العظمى 23 والصغرى 9.
أسيوط العظمى 23 والصغرى 8.
سوهاج العظمى 24 والصغرى 9.

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