بالتزامن مع الحملة القومية.. تعرف على جهود مصر في القضاء على شلل الأطفال

جهود مضنية، كانت وما زالت تبذلها الدولة المصرية، من أجل الحفاظ على ما حققته من نجاح فى القضاء على مرض شلل الأطفال، الذى اختفى تماما فى مصر مع تسجيل آخر حالة مصابة به فى عام 2004.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، حملات التطعيم، التى تطلقها بين الحين والآخر، والتى تستهدف تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" جهود مصر فى القضاء على مرض شلل الأطفال:



- تم تسجيل آخر حالة مصابة بمرض شلل الأطفال فى مصر، فى عام 2004.



- أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض شلل الأطفال فى عام 2006.



- تستمر جهود وزارة الصحة والسكان فى مكافحة شلل الأطفال، بعدد من التطعيمات.



- يحصل الطفل منذ ولادته على 7 جرعات من التطعيم الفموى سابين، عند الميلاد، وعمر شهرين، و4 شهور، و6 شهور، و9 شهور، و12 شهرا، و18 شهرا.



- كما يحصل الطفل على 3 جرعات من طعم شلل الأطفال المعطل سولك عن طريق الحقن، فى عمر شهرين، و4 شهور، و6 شهور.



- سنويا، يتم إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من عمر يوم حتى 5 سنوات، باستخدام الطعم الفموى سابين.



- تهدف الحملاتإلى الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ومنع انتقال فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها إلى مصر.



وأطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تستمر فى الفترة من الأحد 28 فبراير، حتى الأربعاء 3 مارس 2021، بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.



وأكدت وزيرة الصحة والسكان، نجاح مصر فى الحصول على 38.2 مليون جرعة من طعم ("SABIN" أحادي التكافؤ) ضد مرض شلل الأطفال، بالرغم من التحديات الحالية التى تواجهها بعض دول العالم فى الحصول على هذا النوع من التطعيمات، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونسيف"، فى إطار الحرص على استمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال.



وأضافت الوزيرة أنه من المقرر تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بجرعتين متتاليتين من التطعيم "أحادي التكافؤ" من خلال تنفيذ حملتين بينهما شهر واحد، بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال، كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط.



كما أكدت الوزيرة على تغطية الحملة لجميع المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية للوصول إلى 100% من الأطفال المستهدفين، البالغ عددهم 16.7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرًا إلى أن التطعيم يتم من خلال فرق ثابتة بأكثر من 5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبى، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس، والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.



وأوضحت الوزيرة أن التطعيم فى القرى يتم من خلال المرور على المنازل، حيث أنه يشارك فى أعمال الحملة 90 ألف شخص من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 2000 سيارة إسعاف و800 سيارة قوافل علاجية متنقلة لأول مرة تجوب أنحاء الجمهورية، خصوصا المناطق النائية والعزب والنجوع لضمان الوصول إلى جميع الأطفال.