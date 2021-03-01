جامعة الدول العربية: توحيد المفاهيم العسكرية للدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب

قال اللواء محمود خليفة، المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، إن مواجهة الإرهاب تتطلب توحيد المفاهيم العسكرية بين الدول العربية.



وأشار خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إلى أن قطاع الشؤون العربية في الجامعة العربية يضم إدارة تسمى الإدارة العسكرية، موضحا أن الجامعة تنظم 3 دورات تدريبية سنويا لممثلي القوات المسلحة بالدول العربية.



وأضاف أن الدورات تستهدف التدريب على أسلوب مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن إقامة مناورات عسكرية بين الدول العربية بهدف توحيد المفاهيم والخبرات.

