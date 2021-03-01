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تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين بمحافظة قنا.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين، بمحافظة قنا، استقرارًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع ظهور بعض السحب القليلة، وطقس مشمس دافئ على جميع مراكز المحافظة.
ولقد سجلت درجات الحرارة المتوقعة في محافظة قنا، اليوم الاثنين، 10 درجات صغرى، و24 درجة كبرى، حيث تشهد محافظة قنا، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، على معظم المناطق ومراكز المحافظة.
حيث يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الإثنين 1-3-2021، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وتشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين تسجل القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

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