فوائد عصير البرتقال.. يساعد على فقدان الوزن وتقوية المناعة وتحسين صحة القلب





عصير البرتقال مشروب منعش ومليء بالعناصر الغذائية، وتناول كوب واحد فقط من عصير البرتقال يمكن أن يجعلك تشعر بالنشاط على الفور.





كما أن عصير البرتقال مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن الأساسية، وعند إضافة عصير البرتقال إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في فقدان الوزن والوصول إلى هدف لياقتك بشكل أسرع إذا قمت بدمجه مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.





ويحتوي البرتقال على مضادات الأكسدة، كما تعتبر هذه الفاكهة الحمضية من الفواكه الشعبية في صناعة العصائر والمربى والمربى بسبب حلاوتها الطبيعية وقوامها اللاذع.





كما أنها تستخدم في العديد من حزم الوجه والتقشير. البرتقال منخفض السعرات الحرارية وغني بالفلافونيدات والمواد الكيميائية النباتية التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.





البرتقال من الفواكه التي تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين سي، حيث أن تناول البرتقال يقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، كما أنه مفيد لبشرتك.





فوائد عصير البرتقال:

يحسن المناعة

يخفض ضغط الدم

يمنع تكون حصوات الكلى

يمنع السرطان

يعزز نمو الدماغ





ليس ذلك فحسب، فإن شرب كوبين ونصف من عصير البرتقال يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر السمنة وأمراض القلب والسكري. وفقًا لنتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة Lipid Research ، فإن الباحثين يدرسون جزيئًا موجودًا في البرتقال الحلو واليوسفي يسمى Nobiletin، والذي أظهروا أنه يقلل بشكل كبير من السمنة ويعكس آثارها الجانبية السلبية.







