إصابة 15 عاملة في إنقلاب ميكروباص أثناء ذهابهن لعملهن ببني سويف





أصيبت 15 عاملة ببني سويف، في حادث سير، وقع، اليوم الاثنين، إثر إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" امام قرية الدوية بمركز بني سويف، اثناء ذهابهن لمكان عملهن بأحد مصانع المنطقة الصناعية ببياض العرب، شرق النيل ببني سويف.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير امام قرية الدوية بمركز بني سويف، إثر إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" نتج عنه إصابة 15 نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.



وبالإنتقال والفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص قادمة من مجمع مواقف السيارات بمحي الدين، بها 15 من العاملات بأحد المصانع، متجهة للمنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل، وبسبب السرعة الزائدة أنقلبت السيارة أمام مدخل قرية الدوية.



ودفع فرع هيئة الإسعاف بببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بـ5 سيارات نقلت المصابين من موقع الحادث إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللأزم، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.



وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ان مستشفى الجامعى رفعت حالة الاستعداد القصوى واستدعت اطباء العظام وممرضات لاجراء الاسعافات الاولية للمصابين وتراوحت الإصابات ما بين كسور فى القدمين وجروح وكدمات، وجارٍ إخضاعهن للفحوصات الطبية والمعملية اللأزمة لتحديد حجم الإصابات.





وأكد مصدر بمستشفى بني سويف الجامعي، أن المصابين هن: رشاء سلامه اسماعيل ٤٠ سنة، مصابة بكسر بالقدم اليمني، وسحر عماد محمد ٢٦ سنة، مصابة كسر بالذراع الأيمن، وهاجر محمد جمال ٢٧ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وسناء علي حسن ٣٠ سنة، مصابة جروح وكدمات متفرقة،



وفتحية أحمد محمد ٢٨ سنة، مصابة بكسر بالقدم اليمنى، ورجاء فتحي سيد ٢٦ سنة، مصابة جروح وكدمات متفرقة، وبطة محمد كمال ٢٠ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وفاتن محمد جمال ٢٦ سنة، مصابة بكسر بالقدم اليمنى،



وجهاد عبيد جابر ٢٨ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وغيبوبة، ودينا عصام محمد ٢٠ سنة، مصابة بإشتباه مابعد الإرتجاج وكسر بالقدمين، وجهاد ناصر عبدالرحمن ٢٠ سنة، كسر بالقدم اليمنى وأماني عيد عباس ٢٨ سنة، مصابة بكسر بالساعد الأيسر وسارة عادل طه ٢٤ سنة، مصابة بخلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة، وطفل عامان "مجهول الاسم".



وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللأزم وأخطرت النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.