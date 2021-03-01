باتشيكو يعالج العقم التهديفي فى الزمالك بخطة سحرية

يسعى المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لعلاج العقم التهديفي لدى مهاجمي الأبيض في الفترة المقبلة.









علاج مشكلة العقم التهديفي في الزمالك

ويكثف المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلساته مع العناصر الهجومية للفريق خلال الساعات الماضية.









من جانبه كشف مصدر مطلع داخل المملكة أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو منزعج، من عدم تسجيل الفريق أى أهداف خلال مباراتى مولودية الجزائر وتونجيت فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.









وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو قرر، عقد جلسة مع الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل، من أجل الشد من أزرهما ومطالبتهما ببذل أقصى ما لديهم مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مشددا على أهمية استغلال فرصة المشاركة بالمباريات الإفريقية المقبلة.









وتابع المصدر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو يخطط باتشيكو لتخصيص تدريبات خاصة للعناصر الهجومية فى التدريبات المقبلة، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية على مرمى الخصوم في الفترة المقبلة.









وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة وادى دجلة مساء اليوم الاثنين، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.