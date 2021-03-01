طرق ترطيب الشعر الجاف والمتقصف

يصبح شعرك جافًا عندما يفتقر إلى القدرة على الاحتفاظ بالرطوبة أو يفقدها، مما يترك شعرك جافًا وهشًا، ويؤدي هذا في المقابل إلى تكسر الشعر ويظهر شعرك باهتًا وغير صحي.





أسباب جفاف الشعر:

• الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف بالحرارة، بشكل غير صحيح أو بدون معرفة مناسبة.





• العوامل البيئية، مثل الغبار والأشعة فوق البنفسجية للشمس وما إلى ذلك.





• استخدام إكسسوارات الشعر مثل المشابك المعدنية أو أربطة الشعر التي تسبب الاحتكاك المستمر مما يؤدي إلى تكسر الشعر.





• الخضوع لعلاج كيميائي، مثل تنعيم الشعر، وتلوين الشعر، والتفتيح المسبق، وما إلى ذلك دون توجيه متخصص.





• استخدام أنواع من الشامبو والبلسم التي لا تناسب شعرك.





علاج الشعر الجاف:

• أي علاج كيميائي للشعر يجب أن يتم بعد استشارة خبير أو أخصائي وتحت إشرافهم فقط، هذا لأن الخبراء سيفحصون ويفهمون حالة شعرك، وبعد ذلك سيقترحون العلاج الكيميائي المناسبـ وسيساعدك ذلك في الحصول على النتائج المرجوة مع الحفاظ على رطوبة الشعر وتجنب التلف والتكسر.





• عند استخدام أدوات التصفيف بالحرارة، تأكدي من استخدام الحماية من الحرارة على الشعر قبل التصفيف، ولا تستخدمي أدوات التصفيف بالحرارة أبدًا بدون حماية للشعر لأنها يمكن أن تجفف شعرك أكثر وتتسبب في تقصفه.





• استخدمي دائمًا الشامبو والبلسم المناسبين لشعرك، ليساعدك في الحصول على النتائج المتوقعة، ورطبي شعرك دائمًا بعد غسله بالشامبو، لأنه يحبس الرطوبة ويحافظ على رطوبة شعرك، واستخدمي مجموعة جيدة من المنتجات التي تترك على الشعر لأنها لا تحمي شعرك من المزيد من التلف فقط، بل تساعد أيضًا في فك تشابك شعرك.





• من المهم أيضًا استخدام إكسسوارات الشعر المناسبة مثل خصلات الشعر المصنوعة من مواد صديقة للشعر، فهي لا تسبب الكثير من الاحتكاك مما يؤدي إلى أي تلف أو تقصف للشعر، وتأكد من عدم شد شعرك أثناء إزالة ملحق الشعر.





• اغسلي شعرك بالماء الفاتر أو البارد الذي يساعد في حبس الرطوبة والزيوت الطبيعية لشعرك وفروة رأسك.





• كوني حريصة أثناء تجفيف شعرك الرطب بالمنشفة.





• ضعي قبعة أو وشاح لحماية شعرك من التلوث والشمس.





يمكن معالجة الشعر الجاف بشكل فعال من خلال الممارسات المذكورة أعلاهـ ولكن من الأفضل استشارة الخبراء والمتخصصين الذين يقدمون لك العلاج المناسب إلى جانب التوصية بمنتجات العناية المنزلية الصحيحة.







