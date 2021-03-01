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ألمانيا: 4700 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:21 ص
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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سجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الإثنين، 4732 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيالساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وقد أعلن المعهد الألماني، تسجيل 60 وفاة إضافية بالفيروس في غضون 24 ساعة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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