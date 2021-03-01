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بالرقم القومي.. تسجيل المواليد الجدد 2021 عبر موقع دعم مصر علي البطاقات التموينية

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:20 ص
تسجيل المواليد الجدد 2021
تسجيل المواليد الجدد 2021
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بالرقم القومي.. تسجيل المواليد الجدد 2021 عبر موقع دعم مصر علي البطاقات التموينية

تسجيل المواليد الجدد 2021 ، من اهم الخدمات الالكترونيه التي اطلقتها الحكومه المصريه الي مواطنيها هي موقع دعم مصر للخدمات التموينيه التي يعمل علي انجاز الكثير من المهمات من خلاله حيث يقوم الموقع باضافة المواليد واستخراج بدل تالف او فاقد للبطاقات و التغيير في بيانات البطاقة في حال وفاة احد افرادها ، وتجدر الاشارة الي ان الموقع يحتاج لتسجيل الدخول عليه مجموعه من الخطوات الهامه التي سنقوم باستعراضها لكم عبر السطور التاليه من خلال مقالنا .

تسجيل المواليد الجدد 2021
تتزايد معدلات البحث يوميا من قبل المواطنين الراغبين في الحصول علي الرابط الالكتروني الخاص بموقع دعم مصر للخدمات التموينيه وذلك للقيام بتسجيل المواليد الجديد حيث يتم اضافتهم عبر استخدام الاسم والرقم القومي المكون من اربعه عشر رقم ، وتجدر الاشارة الي ان هذا الموقع قد تم اتاحته منذ عدة اشهر من جانب وزارة التموين وذلك للمساهمه في تسهيل الخدمات للمواطنين وتوفير لهم الوقت والجهد وحمايتهم من التجمعات التي تقوم بدورها في نقل العدوي اثناء التواجد بعدد كبير داخل مكاتب التموين المنتشره في انحاء الجمهورية .

خطوات الدخول عبر موقع دعم مصر
هناك مجموعه من الخطوات التي يحتاج اليها المواطن من اجل تسجيل الدخول اولا عبر موقع دعم مصر حيث تتلخص في النقاط الاتيه :

- تسجيل الدخول من خلال الرابط الالكتروني الخاص بدعم مصر .
- الضغط علي الخدمات الالكترونيه واختيار خدمات التموين .
- القيام بتسجيل بيانات صاحب البطاقة .
- الضغط علي اضافة فرد لاسرتي .
- تسجيل بيانات الطفل والرقم القومي .
- الضغط علي زر تسجيل .

بالرقم القومي.. تسجيل المواليد الجدد 2021 عبر موقع دعم مصر علي البطاقات التموينية

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