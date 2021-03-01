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تعرف على موعد صرف معاشات شهر مارس 2021 من قبل وزارة التضامن الإجتماعي

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:24 ص
المعاشات
المعاشات
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تعرف على موعد صرف معاشات شهر مارس 2021 من قبل وزارة التضامن الإجتماعي

معاشات شهر مارس 2021 مع بداية كل شهر ميلادي يتصدر محرك البحث العالمي جوجل من قبل كبار السن والمعاشات عن موعد الصرف وأماكنه، وتسهيلا عليهم البحث قررنا أن نوضح كل ما يخص الأم من خلال السطور القادمة.

صرف معاشات شهر مارس 2021
أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أنه سوف يتم بدأ من صباح اليوم الإثنين الموافق 1 مارس 2021 صرف المعاشات لمستحقيها، في موعدها حسب الخطة التي وضعتها بتحديد أيام صرف لكل فئة منعا للتزاحم والتجمعات حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ينشط في التجمعات، كما نوهت الوزارة أنه على المواطنين التي تريد الإستعلام الإكتفاء بالدخول على الموقع الإلكتروني الذي سوف نوضحة من خلال هذا المقال للإستعلام عن كل مايردونه دون الحاجة للذهاب لمكاتب الوزارة المنتشرة في كل المحافظات.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2021
أكدت المصادر المسئولة بوزارة التضامن أنه سوف يتم وضع أرصدة المعاشات في حساب مستحقيها عقب الساعة الثانية عشر صباحا من يوم الأول من شهر مارس 2021 وعلى المواطنين التوجة في صباح اليوم لماكينات الصرف الألي والبريد لصرف المعاش المستحق الذي يبدأ من 400 جنية حتى 1000 جنية المحدد الصرف لهم في أول أيام الشهر.

تعرف على موعد صرف معاشات شهر مارس 2021 من قبل وزارة التضامن الإجتماعي

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