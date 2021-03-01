بيولي: هدف ميلان هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

صرح ستيفانو بيولي المديرالفني لفريق ميلان، أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، هوالهدف الأساسي للاعبيه.









كان ميلان يتصدر الدوري حتى قبل أسبوعين، وأكد بفوزه على روما في مباراة مثيرة ومتكافئة، أن الفارق مع إنتر ميلان لم يتسع عن أربع نقاط، مع الوصول إلى نهاية الجولة.









وقال بيولي لشبكة سكاي إيطاليا: "إذا قلت منذ عدة أشهر أننا سنكون في المركز الثاني بالدوري، فلم يكن سيصدق أي شخص ذلك، لو كنا في المقابل نملك 40 نقطة لقالوا إننا نؤدي موسماً رائعاً، ونقاتل على التأهل إلى دوري الأبطال بعد كل هذه السنوات".









وأضاف: "هناك سبعة فرق قوية، وفي النهاية ستشعر أربعة فرق فقط بالسعادة، ونحن نأمل أن نكون من بين هذه الفرق".









ولم يلعب ميلان في دوري الأبطال منذ موسم 2013-2014، وكان بيولي يرغب في إظهار التطور الذي حدث في فريقه.









وأوضح: "نحن نفعل شيئاً مهماً، لدينا 17 نقطة أكثر مما كنا نملك الموسم الماضي، ونحن أصغر فريق في المسابقة، ونحن الفريق الذي خاض أكبر عدد من المباريات".









واختتم: "قدمنا أداءً رائعاً بروح عالية، أنا سعيد أننا خرجنا بالفوز".