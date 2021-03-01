ميدو: مباراة الأهلي والطلائع بين حارس كبير وآخر جيد

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن حراسة المرمى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش، هي من حسمت نتيجة اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الفارق الذي حسم مباراة الأهلي والجيش، أن فريق منهم يمتلك حارس كبير، والآخر يمتلك حارس جيد".





محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ظهرا بشكل مميز خلال المباراة التي جمعت الفريقين.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.