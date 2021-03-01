في أول ظهور له بعد مغادرة البيت الأبيض.. 12 رسالة لترامب





في الملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين، أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعدد من الرسائل الهامة عن الإدارة الأمريكية الحالية وسياستها ورأيه في عدد من الملفات.



ويأتي هذا الظهور بعد أسابيع من تبرئته في محاكمة بالكونجرس، شهدت عددا من أعضاء حزبه يصوتون ضده، ويعكس ظهوره في المؤتمر استمرار تأثيره في الحزب الجمهوري، وكذلك كشف عن عدم تأسيسه لأية أحزاب سياسية كما كان يشاع في وقت سابق.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أول ظهور لها بعد مغادرة البيت الأبيض:





- الشهر الأول لإدارة بايدن كان الأكثر كارثية لأي رئيس في التاريخ الحديث.



- كنا نعلم جميعا أن إدارة بايدن ستكون سيئة، لكن لم يتخيل أحد منا أنهم سيكونون بهذا السوء.



- إدارة الرئيس الحالي جو بايدن تمنع الأطفال من الحصول على التعليم، بسبب إغلاقها للمدارس.



- لقد خان بايدن اليافعين الأمريكين، فيما يقوم بحبس الأطفال في منازلهم، ويحرمهم من مستقبلهم.



- هناك الكثير من أصوات في نقابات المعلمين يتفقون مع وجهة نظره الداعية لإعادة فتح المدارس. ولا أحد يحترم المعلمين أكثر مني.



- المهاجرين غير الشرعيين يملكون حصانة الآن خلافا لما كان في عهده.





- الرحلة التي بدأتها قبل 4 سنوات كانت ناجحة جدا على مدار الـاربع سنوات الماضية.





- لا أخطط لتأسيس حزب جديد ينافس الحزب الجمهوري، ويمكن أن اترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وأتوعد الحزب الديمقراطي بالهزيمة.



- نحن في صراع من أجل بقاء أميركا كما نعرفها. هذا صراع. هذا صراع رهيب ومريع ومؤلم... في النهاية، نحن نفوز دائمًا.



- يجب معاقبة عمالقة التكنولوجيا الكبيرة مثل تويتر وجوجل وفيسبوك بعقوبات كبيرة كلما قاموا بإسكات الأصوات المحافظة.



- الرئيس المنتخب جو بايدن فشل في حماية البلاد، وعلينا أن لا نسمح بتدفق مشاكل الآخرين إلى بلدنا وقد أوقفنا دخول المجرمين والأشرار.





- الإدارة الأمريكية الحالية رفعت العقوبات على إيران دون أي مقابل في الوقت الذي ترفض فيه طهران التفاوض على الاتفاق النووي