"فنانة مخلصة وملتزمة".. بهذه الكلمات نجوم الفن ينعون الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي

نجلاء بدر



هاجر الشرنوبي



وحكت الفنانة هاجر الشرنوبي عن أحد المواقف الإنسانية التي جمعتها بها والتي لا تستطيع نسيانها، وهي

وقت وفاة والد ابنها، حيث نشرت صورة جمعتها بها، من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"زي النهاردة من سنة بالظبط، حصل عندي حالة وفاة لشخص عزيز عندي جدًا وهو والد يوسف ابني الله يرحمه، واستقبلت الخبر في تصوير مسلسل "ليالينا"، الحقيقة الست دي أخدتني في حضنها وقعدت تقرالي قرآن وتهديني، مكنتش أعرف إن بعدها بسنة، هرجع أقرأ أنا لحضرتك قرآن، الله يرحمك يا أستاذة أحلام، حقيقي بحبك جدًا، الله يرحمك ويجعلك من أهل الجنة اللهم آمين، ادعولها يا جماعة وأقرولها الفاتحة علشان هي بجد تستاهل، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".



رانيا فريد شوقي



نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة للفنانة الراحلة أحلام الجريتلي من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام "، وعلقت عليها قائلة :"البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، لا حول ولا قوة إلا بالله".





ريهام عبد الغفور



وأعربت الفنانة ريهام عبد الغفور عن حزنها الشديد لوفاة الفنانة أحلام الجريتلي، وقامت بتوجيه رسالة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" حيث نشرت صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"يوم حزين جدًا، الله يرحمك يا حبيبتي ويحسن إليكي، الفنانة أحلام الجريتلي في ذمة الله".



سيمون



نشرت الفنانة سيمون صورة للفنانة الراحلة أحلام الجريتلي من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :" الأستاذة الفنانة أحلام الجريتلي، البقية في حياتكم، الله يرحمها يا رب، اتشرفت بالعمل معاها في "بين السرايات)"الست صباح".



محمد صبحي



ونعى الفنان محمد صبحي الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة لها، وعلق عليها قائلاً:"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، رحلت عن عالمنا منذ دقائق الفنانة الرائعة أحلام الجريتلي فنانة مخلصة وملتزمة شاركتني في مسلسل فارس بلا جواد ومسلسل ونيس أيضاً، رحلت لكن سنظل نتذكرها بفنها الراقي، أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته، وللأسرة الصبر والسلوان".



هالة صدقي



كما نشرت هالة صدقي صورة للفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"العمر لحظة.وداعًا للفنانة الكبيرة العزيزة أحلام الجريتلي".



آيتن عامر



ونشرت آيتن عامر صورة للفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة:" أستاذة أحلام الجريتلي في ذمة الله، الله يرحمها ويغفر لها، كنت بحبها جدًا جدًا".

رحلت عن عالمنا مساء أمس الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر ناهز الـ73 عامًا، عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وكان رحيلها خبر صادم ومحزن لكل مُحبيها، ولاسيما للفنانين الذين تعاملت معهم في حياتها.وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيها، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان من بين هؤلاء الفنانين :الفنانةالتي نشرت حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة جمعتها بها، وعلقت عليها قائلة:"لا إله إلا الله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".