ليكرز يفوز على وريورز بفارق 26 نقطة في دوري السلة الأمريكي

سحق لوس أنجليس ليكرز منافسه غولدن ستيت وريورز، 117-91، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.









سجل ليبرون جيمس 19 نقطة، منها ثلاث رميات ثلاثية من خمس محاولات، واستحوذ على ست كرات مرتدة، خلال 24 دقيقة من اللعب









وحصل جيمس وباقي اللاعبين الأساسيين في ليكرز على راحة خلال الربع الأخير، بعد ضمان الانتصار بفارق كبير.









وساهم ماركيف موريس في الانتصار، بعدما سجل 13 نقطة، واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، وأضاف أليكس كاروسو 13 نقطة، فيما أحرز دينيس شرودر 12 نقطة، ومرر ست كرات حاسمة.



