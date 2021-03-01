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فريق ريد بُل يكشف عن سيارة 2021 أر بي 16 بي

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
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كشف فريق ريد بُل رسمياً عن سيارته الجديدة ‘أر بي 16 بي’ والتي سيستخدمها في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا 1، والتي تميزت بألوانٍ خاصة بحدث الكشف عن السيارة. 


وفي موسم 2021، يسعى فريق ريد بُل لتقليص الفارق إلى مرسيدس ومنافسة الأسهم الفضية على ألقاب بطولة العالم للفورمولا 1، خصوصاً وأن الفريق أظهر تحسناً ملحوظاً في مستوى تأديته في الجولات الأخيرة من العام الماضي.


ويشهد موسم 2021 استمرار ماكس فيرشتابن ضمن صفوف فريق ريد بُل، علماً أن الهولندي اليافع يحظى بزميلٍ جديدٍ في فريقه، ألا وهو المكسيكي المخضرم سيرجيو بيريز، والذي ينضم إلى فريق ريد بُل رغم عدم تواجده في أكاديمية تطوير السائقين، في ظل اختلاف النهج الذي اتبعه فريق ريد بُل مع التخلي عن خدمات أليكساندر ألبون، الذي يصبح سائق تجاربٍ فقط.


ويأمل فريق ريد بُل أن يكون قد تمكن، مع سيارة ‘أر بي 16 بي’، والتي تُعتبر – وفقاً لتسميتها – نسخةً معدلةً من سيارة العام الماضي ‘أر بي 16’، من معالجة نقاط الضعف التي واجهها في 2020، خصوصاً ما يتعلق باستقرار القسم الخلفي للسيارة.

كما أن موسم 2021 سيكون الأخير الذي يشهد شراكةً بين ريد بُل وشركة هوندا لوحدات الطاقة، مع رحيل الصانع الياباني عن الفورمولا 1 نهاية الموسم الحالي، علماً أن فريق ريد بُل سيستمر باستخدام وحدات طاقة هوندا حتى نهاية 2024، مع توصله إلى اتفاقٍ يقضي الاستمرار باستخدام وحدات الطاقة تلك، تحت اسم ‘ريد بُل’، في ظل تجميد تطوير المحركات بدءاً من 2022.

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