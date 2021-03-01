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ميانمار: زعيمة البلاد المعتقلة تمثل أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:39 ص
زعيمة ميانمار
زعيمة ميانمار
وكالات
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أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بأن زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، مثلت أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو وظهرت "بصحة جيدة".

 

وبحسب المحامي خين ماونغ زاو، بدأت الجلسة بدأت بظهور الزعيمة سو تشي في القاعة عبر الفيديو وتبدو بصحة جيدة.

 

ويذكر أن سو تشي البالغة من العمر 75 عاما، تحاكم بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني وخرقها تدابير احتواء فيروس كورونا.

 

وقال المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، إنه لم يتمكن من التحدث مع موكلته الحائزة على نوبل للسلام، قبل الجلسة.

 

وفي أول فبراير، استولى الجيش على السلطة بميانمار، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد.

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ميانمار زعيمة البلاد المحاكمة

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