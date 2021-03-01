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"تعليمية قنا" تشدد إجراءاتها الاحترازية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قام الدكتور سيد عباس، مدير عام إدارة قنا التعليمية، اليوم بجولة تفقدية شملت عدة مدارس حيث بدأ الجولة بزيارة لمدرسة التجارة بنات نظام الثلاث سنوات ثم مدرسة الثانوية الفنية الزخرفية المعمارية ثم مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية، في إطار خطة المتابعة التي وضعها مدير عام الإدارة بمشاركة مديري المدارس الامتحانات من داخل المدارس والمساعدة على حل أي مشكلة.
كما تفقد مدير عام الإدارة عدد من اللجان وتابع تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، وأوصى مدير الإدارة بضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.
وأشاد مدير الإدارة، بوعي الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى أن الإدارة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

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