توقيع الكشف الطبي علي 1314 مواطنا بقافلة طبية في الدقهلية





اعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية عن انه تم توقيع الكشف الطبى على 1314 مواطنا بالقافلة الطبية التى اقيمت على مدار يومين بقرية السبخاوية مركز بلقاس طريق جمصة وقرر المحافظ تحويل 135 مواطنا لاستكمال الكشف بالعيادات التخصصية و9 مواطنين لاستكمال العلاج بالمستشفيات.



جاءت تصريحات المحافظ اليوم بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشان نتائج اعمال القافلة بالقرية المشار اليها.



واوضح المحافظ بأنه تم توقيع الكشف الطبى للمترددين من خلال العيادات التى ضمتها القافلة شملت - (الباطنة -الاطفال - النسا وتنظيم الاسرة- جلدية - جراحة - انف وأذن - رمد -اسنان- عظام - النفسية والعصبية - الاوعية الدموية- معامل تحاليل - اشعات ).



وتجدر الاشارة الى انه تم تنفيذ ندوات توعية صحية لمواطنين القرية من خلال التثقيف الصحى بالقافلة استفاد منها د810 مواطنا خلال يومي القافلة وذلك الي جانب توافر اصناف العلاج المجانى لجميع التخصصات.



ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بضرورة تكثيف اعمال تنظيم القوافل الطبية الى القرى خاصه المناطق الاكثر احتياجا تاكيدا على حرص الدولة بكامل اجهزتها التنفيذية بالمحافظة ومن خلال مديرية الصحة بكافة قطاعاتها الصحية على وصول الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين بالمناطق الريفية الاكثر احتياجا على مستوى المحافظة واضاف المحافظ مؤكدا على ان هناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من كافة روافد ومنشآت الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.





جاء ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مجال بناء الانسان وصحة المواطنين بمحافظات مصر ومن خلال تنظيم القوافل الطبية للقرى الاكثر احتياجا