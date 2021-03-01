أقارب يوسف شعبان ينتظرون إجراءات استلام جثمانه

يتواجد حاليًا عدد كبير من أقارب وأصدقاء الفنان الراحل يوسف شعبان أمام مستشفى العجوزة، استعدادًا لإستلام جثمانه، وسيتم دفن الجثمان بمقابر 6 أكتوبر في طريق الواحات، وهناك سيتم أداء الصلاة عليه.



ورحل الفنان يوسف شعبان عن عالمنا عصر أمس عن عمر ناهز 90 عامًا متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وكان رحيله خبر صادم على كل محبيه.





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "عش الدبابير"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، ووليد فواز، ومعالجة ، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.