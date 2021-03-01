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التعليم تجيب علي موقف الطلاب حال استخدام الموبايل كنقطة اتصال في امتحانات الثانوي

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
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رد محسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات على استفسار بجروب "محبى د طارق شوقى" ائتلاف معلمى مصر علي سؤال:" اذا قام بعض الطلبة بتشغيل الموبايل نقطة اتصال وربطت التابلت بيه اشتغل الامتحان فما موقفهم ؟".

ورد محسن علي هذا الامر قائلا:" لا مانع من استخدام اي شريحة بيانات اخرى علي التابلت حسب قوة الشبكة بالمنطقة ولكن في هذه الحالة التكلفة سيتحملها ولي الامر. دون الحاجة الي استخدام موبايل اخر كنقطة اتصال... حتي لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية حال دخول اللجنة بالموبايل".


ويخوض طلاب الصف الاول الثانوي امتحان مادتي اللغة الاجنبية الاولي والجغرافيا داخل المدارس علي التابلت.

وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

بالاضافة الي أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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