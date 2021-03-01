Advertisements

رئيس جهاز المنيا الجديدة: تنفيذ أعمال المرافق لقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه جارٍ استكمال أعمال طبقة الأسفلت بمشروع تنفيذ إزدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا  وحتى الحد الشمالي لكردون المدينة. 

وأوضح المهندس خالد عبدالعزيز، أن الطريق بطول ( ٦.٥ ) كيلو متر أمام منطقة الإسكان الإجتماعي وعمارات المنحة الإماراتية، ويهدف المشروع إلي تحقيق السيولة المرورية والسير الآمن لرواد الطريق، وكذا رفع كفاءة البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستهدفة، مؤكداً  دفع العمل بالموقع والمتابعة الدورية لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد والمواصفات المطلوبة. 

وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أنه جارٍ أيضا تنفيذ أعمال المرافق (مياه - صرف - طرق - فرمة)، لقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بالمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على تسليم قطع الأراضي كاملة المرافق لحاجزيها، مؤكدا أن أي تلفيات بالمحاور والطرق سيتم إصلاحها فوراً، وكذا أي أعمال لتقاطعات الطرق تخص أعمال توصيل الشبكة الأرضية للغاز الطبيعي. ​


أخبار تهمك

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد فى الدوري الإسباني

منذ ساعة و 8 دقيقة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة صادمة من نجم منتخب مصر السابق لثنائي الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وسوسييداد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 4 ساعات

الموعد الجديد لمباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات