رئيس نادي ريال مدريد السابق يكشف حقيقة تعاقد الملكي مع صلاح

كشف رئيس نادي ريال مدريد السابق رامون كالديرون، عن رغبة النادي الملكي في الحصول على خدمات المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.





وكان صلاح قد أثار التكهنات بعدما فتح الباب أمام الانتقال لريال مدريد أو برشلونة وذلك خلال تصريحات له مع صحيفة "آس" الإسبانية.





وخلال تصريحات لـ"أون تايم سبورتس" قال كالديرون:"يرغب نادي ريال مدريد بالتعاقد مع صلاح، سيكون صفقة رابحة لأي فريق في العالم".





وتابع:"خطوة عظيمة انتقال صلاح لصفوف ريال مدريد، فهو لاعب رائع".





وأنهى:"لكن أعتقد أن الريال ليس لديه القدرة المالية الكافية على التعاقد مع صلاح".





جدير بالذكر أن تولى كالديرون رئاسة نادي ريال مدريد خلال الفترة من 2006 إلى 2009، وحقق الملكي في عهد لقب الدوري الإسباني مرتين.