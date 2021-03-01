ملثمون يهاجمون مركزًا للشرطة في اليونان

هاجم نحو 20 شخصًا، اليوم الاثنين، مركزًا للشرطة في العاصمة اليونانية أثينا بالقنابل النارية والحجارة، وفقًا لصحيفة "كاثمريني".

وأشارت الصحيفة اليونانية، إلى أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات، فيما تضررت دراجتان ناريتان من دراجات دورية الشرطة اليونانية.

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أن المهاجمين كانوا ملثمين، مضيفة أنه تم اعتقال 3 منهم.