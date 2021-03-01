تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة الأكشاك من الشوارع الرئيسية بمركزي الزقازيق وبلبيس



شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزاله الإشغالات المخالفه علي حرم الشوارع والطرق الرئيسية لإعادة الإنضباط للشوارع وتحقيق السيوله المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله موسعه بالإشتراك مع شرطه المرافق وحي أول وثان الزقازيق، وأسفرت عن إزالة ٢ كشك مخالف بطريق هريه الجديد ورفع جميع الإشغالات بمناطق ( شارع الجلاء - مولد النبي - البوسته - كوبري أبو عميره - الزراعة - دوران الشوبك - شارع عمر شاهين - موقف المنصورة -الغشام - طلبه عويضه - منطقه المبره) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحمله لرفع الإشغالات لإعادة الانضباط للشوارع بالتعاون مع شرطة المرافق وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضر إشغال طريق وإزالة 8 حالات إشغال، كما شملت الحمله متابعه إلتزام الكافتريات والمقاهي بالإجراءات الإحترازية وتم تحرير محضر ضد مقهي مخالف ومصادره 9 شيشه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

