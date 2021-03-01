Advertisements

تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة الأكشاك من الشوارع الرئيسية بمركزي الزقازيق وبلبيس

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزاله الإشغالات المخالفه علي حرم الشوارع والطرق الرئيسية لإعادة الإنضباط للشوارع وتحقيق السيوله المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله موسعه بالإشتراك مع شرطه المرافق وحي أول وثان الزقازيق، وأسفرت عن إزالة ٢ كشك مخالف بطريق هريه الجديد ورفع جميع الإشغالات بمناطق ( شارع الجلاء - مولد النبي - البوسته - كوبري أبو عميره - الزراعة - دوران الشوبك - شارع عمر شاهين - موقف المنصورة -الغشام - طلبه عويضه - منطقه المبره) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحمله لرفع الإشغالات لإعادة الانضباط للشوارع بالتعاون مع شرطة المرافق وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضر إشغال طريق وإزالة 8 حالات إشغال، كما شملت الحمله متابعه إلتزام الكافتريات والمقاهي بالإجراءات الإحترازية وتم تحرير محضر ضد مقهي مخالف ومصادره 9 شيشه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ نصف ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد فى الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس نادي ريال مدريد السابق يكشف حقيقة تعاقد الملكي مع صلاح

منذ أقل من ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة صادمة من نجم منتخب مصر السابق لثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات