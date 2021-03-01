Advertisements

رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان بالرقم القومي 2021 عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:04 ص
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
Advertisements

رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان بالرقم القومي 2021 عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي

وجدنا أن منذ فترة قصيرة بدأت عمليات البحث ترتفع من قبل المواطنين الذي سبق لهم التقديم في صندوق إسكان الاجتماعي للحصول على الوحدات السكنية التي يتم توفيرها للمواطنين من الفئات المستحقة بمبلغ أقل من المعتاد وهذا دعماً للشباب والأسرة التي لا يوجد لها مسكن ولا مأوى، التقديم على الوحدات السكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي يحتاج لبعض الشروط والضوابط الرسمية يجب على المتقدم الاطلاع لائحة الشروط المعلن عنها عبر الصفحة الرسمية للإسكان والتي نستعرض لكم جزء هام منها خلال التقرير التالي من المقال بالإضافة لرابط التسجيل والاستعلام ترقبوا معنا.

رابط الاستعلام عن الوحدات السكنية 2021
- لمعرفة تفاصيل هامة عن موعد تسليم الوحدات السكنية المعلن عنها عليكم الضغط على هذا الرابط الإسكان الاجتماعي (اضغط هنا).
- اختيار خدمات الصندوق ووحدات الإسكان.
- الضغط على انشاء حساب جديد.
- إدخال اسم المتقدم الموجود على البطاقة الشخصية.
- الرقم القومي.
- رقم الموبايل.
- كلمة المرور ثم تأكيدها.
- النوع.
- الحالة الإجتماعية.
- الضغط تسجيل.

شروط التقديم على الوحدات السكنية 2021
- أن يكون صاحب تقديم الطلب للوحدة السكنية من الجنسية السعودية.
- لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام.
- شراء كراسة التسجيل بمبلغ 100 وتقديمها.
- يجب أن يكون المتقدم ينتمى لنفس محافظة التقديم.
- لا يزيد صافي الدخل من كافة مصادر دخل الأسرة عن 68400 جنيه سنوياً بما يعادل 5700 جنيه شهرياً.
- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1000 جنيه.

رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان بالرقم القومي 2021 عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

رسالة صادمة من نجم منتخب مصر السابق لثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رئيس نادي ريال مدريد السابق يكشف حقيقة تعاقد الملكي مع صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ نصف ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد فى الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 18 ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"لو ملحقتش الإعلان التاسع".. كيف تحصل على شقة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي؟

للمقلبين على الحجز.. إليك تفاصيل كراسات شروط وحدات الإعلان العاشر للإسكان

التفاصيل الكاملة عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

التفاصيل الكاملة لـ الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

بالرقم القومي.. طريقة سهلة للاستعلام عن وحدات الاسكان الاجتماعي

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2019 بالرقم القومي وموعد استلام الوحدات السكنية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات