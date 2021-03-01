



رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان بالرقم القومي 2021 عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي





وجدنا أن منذ فترة قصيرة بدأت عمليات البحث ترتفع من قبل المواطنين الذي سبق لهم التقديم في صندوق إسكان الاجتماعي للحصول على الوحدات السكنية التي يتم توفيرها للمواطنين من الفئات المستحقة بمبلغ أقل من المعتاد وهذا دعماً للشباب والأسرة التي لا يوجد لها مسكن ولا مأوى، التقديم على الوحدات السكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي يحتاج لبعض الشروط والضوابط الرسمية يجب على المتقدم الاطلاع لائحة الشروط المعلن عنها عبر الصفحة الرسمية للإسكان والتي نستعرض لكم جزء هام منها خلال التقرير التالي من المقال بالإضافة لرابط التسجيل والاستعلام ترقبوا معنا.





رابط الاستعلام عن الوحدات السكنية 2021

- لمعرفة تفاصيل هامة عن موعد تسليم الوحدات السكنية المعلن عنها عليكم الضغط على هذا الرابط الإسكان الاجتماعي ( لمعرفة تفاصيل هامة عن موعد تسليم الوحدات السكنية المعلن عنها عليكم الضغط على هذا الرابط الإسكان الاجتماعي ( اضغط هنا ).

- اختيار خدمات الصندوق ووحدات الإسكان.

- الضغط على انشاء حساب جديد.

- إدخال اسم المتقدم الموجود على البطاقة الشخصية.

- الرقم القومي.

- رقم الموبايل.

- كلمة المرور ثم تأكيدها.

- النوع.

- الحالة الإجتماعية.

- الضغط تسجيل.





شروط التقديم على الوحدات السكنية 2021

- أن يكون صاحب تقديم الطلب للوحدة السكنية من الجنسية السعودية.

- لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام.

- شراء كراسة التسجيل بمبلغ 100 وتقديمها.

- يجب أن يكون المتقدم ينتمى لنفس محافظة التقديم.

- لا يزيد صافي الدخل من كافة مصادر دخل الأسرة عن 68400 جنيه سنوياً بما يعادل 5700 جنيه شهرياً.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1000 جنيه.



