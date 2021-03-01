الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرسل باقة من الورود على جثمان يوسف شعبان قبل تشييعه

حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تقديم النعي لأسرة الفنان الراحل يوسف شعبان، حيث أرسل لهم باقة من الورود أثناء مراسم تشييع الجنازة التي ستخرج حاليًا من مستشفى العجوزة.



وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد منح مؤخرًا الفنان الراحل يوسف شعبان وسام الثقافة والعلوم والفنون.



وتوفي الفنان يوسف شعبان عصر أمس عن عمر ناهز 90 عامًا متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وكان رحيله خبر صادم على كل محبيه.



يتواجد حاليًا عدد كبير من أقاربه وأصدقائه شعبان أمام مستشفى العجوزة، استعدادًا لإستلام جثمانه، وسيتم دفن الجثمان بمقابر 6 أكتوبر في طريق الواحات، وهناك سيتم أداء الصلاة عليه.