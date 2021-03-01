Advertisements

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرسل باقة من الورود على جثمان يوسف شعبان قبل تشييعه

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تقديم النعي لأسرة الفنان الراحل يوسف شعبان، حيث أرسل لهم باقة من الورود أثناء مراسم تشييع الجنازة التي ستخرج حاليًا من مستشفى العجوزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد منح مؤخرًا الفنان الراحل يوسف شعبان وسام الثقافة والعلوم والفنون.

وتوفي الفنان يوسف شعبان عصر أمس عن عمر ناهز 90 عامًا متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وكان رحيله خبر صادم على كل محبيه.

يتواجد حاليًا عدد كبير من أقاربه وأصدقائه شعبان أمام مستشفى العجوزة، استعدادًا لإستلام جثمانه، وسيتم دفن الجثمان بمقابر 6 أكتوبر في طريق الواحات، وهناك سيتم أداء الصلاة عليه.

أخبار تهمك

رسالة صادمة من نجم منتخب مصر السابق لثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 21 ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد فى الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس نادي ريال مدريد السابق يكشف حقيقة تعاقد الملكي مع صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات